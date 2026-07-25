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  • Apurado superior* diseñado para durar
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Limited Edition 9000 SeriesAfeitadora eléctrica de acero de grado espacial

S9980/54

4.4
| (2375) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Apurado superior* diseñado para durar
Máxima durabilidad con cuchillas autoafilables fabricadas en acero similar al de la industria aeroespacial, diseñadas para mantenerse afiladas y resistir incluso las condiciones más exigentes. Disfruta de un nivel de afeitado apurado y una comodidad personalizada para la piel día tras día.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para un apurado superior*, incluso con barba de 5 días

Apurado superior* diseñado para durar

  • Apurado al ras de la piel

  • Precisión de acero de grado espacial

  • Sensor protector de presión

  • Cabezales flexibles de 360 grados

  • Hasta 5 años de garantía*****

Corta en cualquier dirección con las hojas de acero de acero de grado espacial

Corta en cualquier dirección con las hojas de acero de acero de grado espacial

Estas cuchillas rotatorias en 360° forjadas en acero de alto rendimiento y de grado espacial, y diseñadas para autoafilarse durante 2 años, cortan el pelo en todas direcciones para imitar el crecimiento natural del pelo.

Máximo apurado con el sistema de afeitado Levanta y Corta

Máximo apurado con el sistema de afeitado Levanta y Corta

Nuestra exclusiva tecnología rotatoria Levanta y Corta patentada levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.

Siempre la presión óptima con el sensor de protección de presión

Siempre la presión óptima con el sensor de protección de presión

El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

2375

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

25/07/2026

España

España

Comprador verificado

¡Excelente!

Siempre estuve conforme con esta afeitadora, desde la primera afeitada. El aspecto de la máquina, el poco ruido y agradable acaso, la experiencia de afeitarme mientras me da información luminosa con colores de la presión correcta. El repaso de la afeitada con ayuda de la app que ofrece valores y sugerencias muy útiles para mejorar. Y si, uno mejora y cada vez más satisfecho. Excelente máquina y la garantía igualmente excelente. La recomiendo totalmente.

Ventajas

Excelente, ni siquiera necesito nada en la cara al terminar solamente enjuagarme con agua.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada

Date of Use 2024-10-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada

Date of Use 2024-10-07

25/07/2026

España

España

Comprador verificado

Cumple todas las expectativas

He elegido esta calificación por el cumplimiento de todas las expectativas, apurado perfecto, por la acción guía de la APP, llevando e informando del control de cada uno de mis movimientos y por la atención prestada por el departamento de atención al cliente en los momentos iniciales de la compra. Yo tenía otra de la serie 5000, que también trabajaba perfectamente pero, me decedí a cambiar a la 9000 por su sistema de triple acción, por su sensor de presión y por su display más completo. Por ello la recomiendo a todo usuario que se afeité con maquinilla eléctrica.

Ventajas

Cumple todas las características con las que se anuncia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9975/35 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-06-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9975/35 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-06-04

13/07/2026

España

España

Comprador verificado

Genial

Por ahora va todo genial. Tiene buena duración de batería para el uso que le doy. El uso tanto en seco como en agua va muy bien. La limpieza es muy fácil y al poder limpiarla con agua aún es más rápido .

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-05-28

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-05-28

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. En comparación con su predecesora, la serie 9000 de Philips

  2. Comparado con material sin revestimiento

  3. Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación Philips Shaving en 2019

  4. * * Al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho

  5. * * * 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.​