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  • Apurado superior* y comodidad personalizada para la piel
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Descatalogado

Shaver series 9000Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

S9982/54

4.4
| (756) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Apurado superior* y comodidad personalizada para la piel
Descubre la afeitadora más inteligente del mundo con IA, la serie 9000 de Philips. Corta al ras de la piel con el sistema de afeitado Levanta y Corta, mientras que la tecnología SkinIQ proporciona información de presión en tiempo real para proteger la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para un apurado superior, incluso con barba de 5 días

Apurado superior* y comodidad personalizada para la piel

  • Apurado al ras de la piel

  • Cuchillas SteelPrecision dobles

  • Sensor protector de presión

  • Cabezales flexibles de 360 grados

  • Hasta 5 años de garantía******

Máximo apurado con el sistema de afeitado Levanta y Corta

Máximo apurado con el sistema de afeitado Levanta y Corta

Nuestra exclusiva tecnología rotatoria Levanta y Corta patentada levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.

Corta el pelo en cualquier dirección con las cuchillas giratorias en 360°

Corta el pelo en cualquier dirección con las cuchillas giratorias en 360°

Las afeitadoras rotatorias Philips están específicamente diseñadas para adaptarse al crecimiento natural del vello, por lo que capturan cada pelo que crece en cualquier dirección gracias a sus cuchillas giratorias en 360°. Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas Dual SteelPrecision cortan más de vello por pasada**.

Siempre la presión óptima con el sensor de protección de presión

Siempre la presión óptima con el sensor de protección de presión

El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

756

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad precio Inmejorable

Producto de calidad. No da tirones, apura bien y tiene una muy buena duración de la batería. Su aplicación es sencilla y fácil de utilizar, te va proporcionando información al momento de cómo tienes que afeitarte. Para mí si que merece la pena la inversión 😜

Esta reseña se realizó para i9000 X9002 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-03-25

Esta reseña se realizó para i9000 X9002 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-03-25

11/02/2026

España

España

Comprador verificado

La excelencia en máquinas de afeitar.

Es una maravilla por suavidad y apurado. En menos de 3 minutos termino el afeitado. También esta muy bien el limpiador del cabezal. Muy cómodo. Además es bastante silenciosa en comparación con otras máquinas.

Ventajas

Suavidad y comodidad

Contras

Alto de precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

05/02/2026

España

España

Comprador verificado

Totalmente un acierto

la compra de esta afeitadora ha sido todo un acierto. Llevaba tiempo un modelo que realmente me dejaba la cara, como un bebé, tengo que decir que es así. la estación de limpieza igualmente es una pasada y deja la máquina perfecta. SI queréis un truco: usar after shave para dejar la barba blanda y entonces la cara se queda, cien por cien como con cuchilla.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9001/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9001/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. En comparación con su predecesora, la serie 9000 de Philips

  2. Frente a la afeitadora serie 3000 de Philips, con barba de 3 días

  3. En comparación con material sin revestimiento

  4. Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación Philips Shaving en 2019

  5. Al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho

  6. 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.​