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Descatalogado
Apurado al ras de la piel
Cuchillas SteelPrecision dobles
Sensor protector de presión
Cabezales flexibles de 360 grados
Hasta 5 años de garantía******
Nuestra exclusiva tecnología rotatoria Levanta y Corta patentada levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.
Las afeitadoras rotatorias Philips están específicamente diseñadas para adaptarse al crecimiento natural del vello, por lo que capturan cada pelo que crece en cualquier dirección gracias a sus cuchillas giratorias en 360°. Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas Dual SteelPrecision cortan más de vello por pasada**.
El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.
4.4
de 4
756
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Makito
16/05/2026
España
Comprador verificado
Calidad precio Inmejorable
Producto de calidad. No da tirones, apura bien y tiene una muy buena duración de la batería. Su aplicación es sencilla y fácil de utilizar, te va proporcionando información al momento de cómo tienes que afeitarte. Para mí si que merece la pena la inversión 😜
Esta reseña se realizó para i9000 X9002 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-03-25
Esta reseña se realizó para i9000 X9002 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-03-25
Jmsango
11/02/2026
España
Comprador verificado
La excelencia en máquinas de afeitar.
Es una maravilla por suavidad y apurado. En menos de 3 minutos termino el afeitado. También esta muy bien el limpiador del cabezal. Muy cómodo. Además es bastante silenciosa en comparación con otras máquinas.
Ventajas
Suavidad y comodidad
Contras
Alto de precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
AURELIN
05/02/2026
España
Comprador verificado
Totalmente un acierto
la compra de esta afeitadora ha sido todo un acierto. Llevaba tiempo un modelo que realmente me dejaba la cara, como un bebé, tengo que decir que es así. la estación de limpieza igualmente es una pasada y deja la máquina perfecta. SI queréis un truco: usar after shave para dejar la barba blanda y entonces la cara se queda, cien por cien como con cuchilla.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9001/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9001/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
En comparación con su predecesora, la serie 9000 de Philips
Frente a la afeitadora serie 3000 de Philips, con barba de 3 días
En comparación con material sin revestimiento
Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación Philips Shaving en 2019
Al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho
2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.