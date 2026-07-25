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Descatalogado
Apurado al ras de la piel
Cuchillas SteelPrecision dobles
Sensor protector de presión
Cabezales flexibles de 360 grados
Hasta 5 años de garantía******
Nuestra exclusiva tecnología rotatoria Levanta y Corta patentada levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.
Las afeitadoras rotatorias Philips están específicamente diseñadas para adaptarse al crecimiento natural del vello, por lo que capturan cada pelo que crece en cualquier dirección gracias a sus cuchillas giratorias en 360°. Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas Dual SteelPrecision cortan más de vello por pasada**.
El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.
4.4
de 4
2375
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Feliz con mi afeitadora
25/07/2026
España
Comprador verificado
¡Excelente!
Siempre estuve conforme con esta afeitadora, desde la primera afeitada. El aspecto de la máquina, el poco ruido y agradable acaso, la experiencia de afeitarme mientras me da información luminosa con colores de la presión correcta. El repaso de la afeitada con ayuda de la app que ofrece valores y sugerencias muy útiles para mejorar. Y si, uno mejora y cada vez más satisfecho. Excelente máquina y la garantía igualmente excelente. La recomiendo totalmente.
Ventajas
Excelente, ni siquiera necesito nada en la cara al terminar solamente enjuagarme con agua.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada
Date of Use 2024-10-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9987 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado reacondicionada
Date of Use 2024-10-07
Eagleking
25/07/2026
España
Comprador verificado
Cumple todas las expectativas
He elegido esta calificación por el cumplimiento de todas las expectativas, apurado perfecto, por la acción guía de la APP, llevando e informando del control de cada uno de mis movimientos y por la atención prestada por el departamento de atención al cliente en los momentos iniciales de la compra. Yo tenía otra de la serie 5000, que también trabajaba perfectamente pero, me decedí a cambiar a la 9000 por su sistema de triple acción, por su sensor de presión y por su display más completo. Por ello la recomiendo a todo usuario que se afeité con maquinilla eléctrica.
Ventajas
Cumple todas las características con las que se anuncia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9975/35 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-06-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9975/35 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-06-04
Marcro
13/07/2026
España
Comprador verificado
Genial
Por ahora va todo genial. Tiene buena duración de batería para el uso que le doy. El uso tanto en seco como en agua va muy bien. La limpieza es muy fácil y al poder limpiarla con agua aún es más rápido .
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-05-28
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige XP9204/10 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-05-28
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
En comparación con su predecesora, la serie 9000 de Philips
Frente a la afeitadora Philips serie 3000, con barba de 3 días
* En comparación con material sin revestimiento
* * Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación Philips Shaving en 2019
* * * Al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho
* * * * 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.