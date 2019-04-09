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Descatalogado

VisaCareMicrodermobrasión

SC6240/01

4.5

| (242) Reseñas | 95% ha recomendado este producto

3 Premios

Una piel más firme con un aspecto más juvenil

Revigoriza y mantén el aspecto juvenil natural de tu piel con el sistema DualAction Air Lift & Exfoliation de VisaCare. Masajea la piel y favorece la circulación de la sangre mientras elimina las células muertas de la piel y permite la renovación celular natural.

Ver todos los beneficios

gracias al sistema de microdermobrasión VisaCare de Philips

Una piel más firme con un aspecto más juvenil

  • Tratamiento de rejuvenecimiento de piel

  • Con punta para piel normal y sensible

Para una piel con un aspecto más juvenil

El sistema de microdermobrasión VisaCare de Philips estimula el proceso de rejuvenecimiento de la piel para que esté más suave, firme y visiblemente radiante.

La piel estará más radiante, más suave y con una textura más firme en 4-6 semanas

La piel estará más radiante, más suave y con una textura más firme en 4-6 semanas

El 93 % de las mujeres que lo han probado ha notado la piel más suave de forma inmediata. El 84 % opina que su piel presenta un aspecto más radiante y el 84 % notó que su piel parecía más saludable*.

Sistema DualAction Air Lift & Exfoliation

Sistema DualAction Air Lift & Exfoliation

Masajea la piel y favorece la circulación de la sangre mientras elimina las células muertas de la piel y permite la renovación celular natural.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

242

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

09/04/2019

España

España

Estupendos Resultados

Llevo usando este producto algo más de 3 meses con sesiones de 2 días a la semana. Los resultados son visibles a partir del primer uso, con la piel exfoliada y más luminosa. En mi caso ha ayudado también a atenuar marcas de edad y a reducir el aspecto del poro, piel más uniforme y con aspecto más joven. Recomiendo utilizar el cabezal sensible en las primeras sesiones porque puede producir cierta irritación o sensibilidad, así que hay que irse adaptando. Muy importante, utilizar un factor de protección solar alto porque la piel está más expuesta. Yo uso factor facial 50 todo el año.

Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

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17/10/2018

España

España

Piel suave y luminosa

[Employee of philipsglobal] Me gusta porque de momento deja la piel realmente suave y en los días siguientes se nota más luminosa. He comprobado que si lo uso durante el invierno con frecuencia, me dura más el bronceado del verano. Lo que sí recomiendo es la alta protección solar después de su uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Sí, recomiendo este producto

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04/10/2018

España

España

Piel más firme, elástica y juvenil!!!

[Employee of philipsglobal] Mejora mucho el aspecto de las pieles grasas y con impurezas. Proporciona una limpieza e hidratación que se traduce en una piel más pura y luminosa. Un magnífico aporte de firmeza y elasticidad, muy fácil de incorporar en la rutina diaria.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

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