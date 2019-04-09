Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Una piel más firme con un aspecto más juvenil
Revigoriza y mantén el aspecto juvenil natural de tu piel con el sistema DualAction Air Lift & Exfoliation de VisaCare. Masajea la piel y favorece la circulación de la sangre mientras elimina las células muertas de la piel y permite la renovación celular natural.
Tratamiento de rejuvenecimiento de piel
Con punta para piel normal y sensible
El sistema de microdermobrasión VisaCare de Philips estimula el proceso de rejuvenecimiento de la piel para que esté más suave, firme y visiblemente radiante.
El 93 % de las mujeres que lo han probado ha notado la piel más suave de forma inmediata. El 84 % opina que su piel presenta un aspecto más radiante y el 84 % notó que su piel parecía más saludable*.
Masajea la piel y favorece la circulación de la sangre mientras elimina las células muertas de la piel y permite la renovación celular natural.
Premios
4.5
de 4
242
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Lem74
09/04/2019
España
Estupendos Resultados
Llevo usando este producto algo más de 3 meses con sesiones de 2 días a la semana. Los resultados son visibles a partir del primer uso, con la piel exfoliada y más luminosa. En mi caso ha ayudado también a atenuar marcas de edad y a reducir el aspecto del poro, piel más uniforme y con aspecto más joven. Recomiendo utilizar el cabezal sensible en las primeras sesiones porque puede producir cierta irritación o sensibilidad, así que hay que irse adaptando. Muy importante, utilizar un factor de protección solar alto porque la piel está más expuesta. Yo uso factor facial 50 todo el año.
Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
MariaAn61
17/10/2018
España
Piel suave y luminosa
[Employee of philipsglobal] Me gusta porque de momento deja la piel realmente suave y en los días siguientes se nota más luminosa. He comprobado que si lo uso durante el invierno con frecuencia, me dura más el bronceado del verano. Lo que sí recomiendo es la alta protección solar después de su uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Almudena78
04/10/2018
España
Piel más firme, elástica y juvenil!!!
[Employee of philipsglobal] Mejora mucho el aspecto de las pieles grasas y con impurezas. Proporciona una limpieza e hidratación que se traduce en una piel más pura y luminosa. Un magnífico aporte de firmeza y elasticidad, muy fácil de incorporar en la rutina diaria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Resultados de pruebas independientes de un tratamiento de 4 semanas en 75 consumidores, Reino Unido 2014