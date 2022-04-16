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Asistencia
SC6240/01
Descatalogado
¿Puedo usar crema exfoliante o exfoliante químico?
¿Puedo combinar VisaCare con una mascarilla facial?
¿Es Philips VisaCare adecuado para mi piel?
¿Puedo utilizar VisaCare si tengo manchas en la piel, lunares, rosácea, etc.?
Tengo problemas para mantener la succión en algunas zonas, como, por ejemplo, en la frente y en las mejillas
¿Cuánto tiempo dura un tratamiento?
¿Debo limpiarme la cara antes o después de VisaCare?
¿Qué diferencia hay entre los dos modelos de VisaCare?
¿Cómo debo tratar la cara después de Philips VisaCare?
¿Cuántas pasadas debo aplicar sobre la misma zona de la piel?
¿Cómo funciona la tecnología VisaCare?
¿Qué debo hacer antes de comenzar?
¿Los hombres pueden utilizar VisaCare?
Me he sometido recientemente a un proceso de cirugía plástica. ¿Puedo utilizar VisaCare?
¿Puedo combinar la unidad VisaCare con la cera o la depilación?
¿Puedo combinar la unidad VisaCare con un tratamiento de belleza?
¿Cómo puedo combinar VisaCare con mi VisaPure?
¿Puedo utilizar los dispositivos VisaCare y Lumea a la vez?
¿Qué sucede si dejo de utilizar Philips VisaCare?
¿En qué se diferencia de un tratamiento profesional?
¿Puedo tomar el sol cuando uso Philips VisaCare?
¿Por qué tengo que usar la punta suave la primera vez?
¿Cómo limpio mi VisaCare?
El dispositivo emite un ruido extraño cuando me aplico un tratamiento justo después de haber limpiado la punta. ¿Es normal?
Mi piel reacciona al tratamiento con VisaCare
No consigo unos resultados óptimos cuando utilizo VisaCare sobre la piel mojada
Mi Philips VisaCare no se carga.
Mi VisaCare no funciona tan bien como antes