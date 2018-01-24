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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
El set de regalo Philips Avent Classic+ incluye un biberón Classic+ transparente de 125 ml, un biberón Classic+ decorado de 260 ml y dos chupetes decorados con animales a juego.
Biberones, chupetes
260 ml
125 ml
0m+
Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Meneses
24/01/2018
Portugal
.
Excelente, simples e eficaz. Muito útil para o bebe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.