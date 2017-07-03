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Descatalogado

Philips AventSet de regalo de diseño

SCD628/01

4

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Fácil de combinar con la lactancia materna

El conjunto de regalo Elefante para niñas es el regalo perfecto para las mamás y sus bebés. Un conjunto útil que incluye un biberón Natural, dos chupetes y una pinza para chupete.

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Conjunto de biberón, chupete y pinza para chupete

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 Natural

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
2

03/07/2017

España

España

¡¡¡estupenda gama de productos para los bebés!!!!

[Employee of philipsglobal] Estos productos son fantásticos!!! funcionan genial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de regalo de diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de regalo de diseño

07/03/2017

Italia

Italia

Molto bello

Mi sono trovata molto bene con questo prodotto. Anche i disegni e i colori sono veramente carini. Sono funzionali e il mio bambino si è adattato con facilita. La forma delle tettarelle è molto buona. Consiglierei sicuramente ad altre mamme questo prodotto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD627/01 Confezione regalo di design

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD627/01 Confezione regalo di design

27/02/2017

Italia

Italia

Non delude mai!

Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Confezione regalo di design

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD628/01 Confezione regalo di design

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  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.