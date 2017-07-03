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Descatalogado
Fácil de combinar con la lactancia materna
El conjunto de regalo Elefante para niñas es el regalo perfecto para las mamás y sus bebés. Un conjunto útil que incluye un biberón Natural, dos chupetes y una pinza para chupete.
1 Natural
260 ml
Tetina de flujo lento
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Evamc
03/07/2017
España
¡¡¡estupenda gama de productos para los bebés!!!!
[Employee of philipsglobal] Estos productos son fantásticos!!! funcionan genial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de regalo de diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Set de regalo de diseño
LITNB
07/03/2017
Italia
Molto bello
Mi sono trovata molto bene con questo prodotto. Anche i disegni e i colori sono veramente carini. Sono funzionali e il mio bambino si è adattato con facilita. La forma delle tettarelle è molto buona. Consiglierei sicuramente ad altre mamme questo prodotto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD627/01 Confezione regalo di design
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD627/01 Confezione regalo di design
Sandra
27/02/2017
Italia
Non delude mai!
Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Confezione regalo di design
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD628/01 Confezione regalo di design