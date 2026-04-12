me he encontrado con la innovación para la lactancia de mi bebe, ya que no es el primro, me he podido dar cuenta de como la válvula anti cólicos le a funcionado como si de magia se tratara, con mis hijos anteriores he tenido que comprar los biberones or internet por el dichoso problema del cólico del lactante ya que yo no e podido darles una alimentación completa de pecho por no tener suficiente cantidad. Para seguir, la forma ergonómica de la tetina, simulando el pecho materno, a la cual mi bebe se a adaptado casi como si de mi pecho se tratase y para terminar la aureola fluorescente que te guía en la oscuridad dando te datos de cuanto ha comido, si se lo a comido todo o cuanto le queda para terminar sin tener que molestarle de noche Este biberón Philips es un completo avance para el bienestar tanto de mí bebe como el mío a la hora de la lactancia, y una tranquilidad enorme para los dos porque si mi bebe sufre sufro yo. Gracias Philips, como madre y por mi bebe, por avanzar de esta manera, gracias.