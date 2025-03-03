Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Biberones y tetinas
Todas las series
Philips Avent Natural Response Pack 5 biberones, chupete, cepillo
Asistencia
SCD838/12
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Instrucciones de uso
Manual de información importante
Todas (20)
Funcionalidad (1)
¿Por qué no hay indicaciones de edad en los paquetes de tetinas Natural Response?
¿En qué se diferencian la tetina Natural original o la tetina anticólicos de la tetina Natural Response?
¿Cómo monto el biberón y la tetina Natural Response?
¿Cómo puedo saber cuándo debo cambiar la tetina Natural Response?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
AventTapón de biberón
Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Servicio y cambio
Repara o reemplaza un producto roto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.