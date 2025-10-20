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Mayor cuidado para pieles sensibles
Cuidado de primera calidad para pieles sensibles con escudo flexible. 9 de cada 10 madres lo confirman: "A mi bebé no se le irrita la piel desde que empecé a usar el chupete ultra soft"**. El alivio calmante siempre está a mano, cuide quien cuide del bebé. Ahora con 80% origen vegetal*.
Para pieles sensibles
Sin BPA (bisfenol A)
Paquete de 2, 80% de origen vegetal*
18 m+ con tetina más firme
La piel de su bebé necesita un cuidado especial: la tecnología del escudo Soft sigue los contornos naturales de la cara del bebé para producir menos marcas e irritación**. Además, el escudo redondeado minimiza la presión sobre las mejillas.
Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestros chupetes están diseñados para facilitar la colocación natural de la lengua, lo que es importante para un desarrollo saludable del habla a medida que el bebé crece. Tienen una dureza extrafirme para calmar al bebé mientras le salen los dientes. Nuestra tetina de silicona texturizada está diseñada para imitar la sensación del pecho materno.
4.7
de 4
733
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Trunks
20/10/2025
España
Parte de la promoción
Relajación
Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable
Ventajas
Materiales de fabricación
Contras
Que se acostumbre y no lo suelte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-09-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-09-20
Jokerauditore
15/10/2025
España
Parte de la promoción
Chupete fantástico
Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera
Ventajas
La ergonomía del chupete
Contras
La tetilla cuando se limpia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-15
Javirc
11/10/2025
España
Parte de la promoción
Lo que dice lo cumple
Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.
Ventajas
Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.
Contras
Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-11
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).
El 87 % confirmó que su bebé no ha presentado irritación en la piel tras empezar a usar chupetes ultra soft de Philips Avent (2023, n=201).
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).
Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.