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Chupetes
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Philips Avent Pacifier ultra soft
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SCF093/06
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Instrucciones de uso
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He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Son seguros los chupetes Philips Avent para un desarrollo bucal saludable?
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