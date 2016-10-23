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Descatalogado
SCF167/01
Tamaño preciso y máxima comodidad
Esta suave almohadilla masajeadora tiene un embudo más ancho, diseñado especialmente para madres con pezones más grandes. Se puede utilizar con la gama de extractores de leche Comfort Philips Avent. Consulte las imágenes a continuación para decidir si necesita una almohadilla para extractor de leche más grande.
Para todos los extractores Comfort
Puede comprobar si necesita una almohadilla para extractor de leche grande probando si sus pezones caben cómodamente en el embudo de la almohadilla. Si el pezón toca o roza las paredes del embudo, debe elegir una almohadilla para extractor de leche grande para garantizar una extracción más cómoda.
Si el pezón se asienta cómodamente en el embudo de la almohadilla, está utilizando el tamaño correcto de almohadilla masajeadora.
Si el pezón toca o se fricciona en la pared del embudo de la almohadilla, debe elegir la almohadilla para extractor de leche grande con embudo más ancho para garantizar una extracción más cómoda.
2.6
de 4
5
Reseñas
Laure
23/10/2016
Suisse
Produit qui fait toute la difference!
J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF167/01 Coussin masseur à embout large
PumpMama
03/09/2013
Deutschland
Passt perfekt
Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF167/01 Großes Massagekissen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF167/01 Großes Massagekissen
Mamatwin
09/01/2017
Nederland
Scherpe rand
De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.
Esta reseña se realizó para SCF167/01 Groot massagekussen
Esta reseña se realizó para SCF167/01 Groot massagekussen
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.