ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales

Descatalogado

Philips AventAlmohadilla masajeadora grande

SCF167/01

2.6

| (5) Reseñas

Tamaño preciso y máxima comodidad

Esta suave almohadilla masajeadora tiene un embudo más ancho, diseñado especialmente para madres con pezones más grandes. Se puede utilizar con la gama de extractores de leche Comfort Philips Avent. Consulte las imágenes a continuación para decidir si necesita una almohadilla para extractor de leche más grande.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Extractor de leche con embudo más ancho

Tamaño preciso y máxima comodidad

  • Para todos los extractores Comfort

Embudo ancho para un ajuste cómodo

Embudo ancho para un ajuste cómodo

Puede comprobar si necesita una almohadilla para extractor de leche grande probando si sus pezones caben cómodamente en el embudo de la almohadilla. Si el pezón toca o roza las paredes del embudo, debe elegir una almohadilla para extractor de leche grande para garantizar una extracción más cómoda.

Ajuste correcto: el pezón se asienta cómodamente en el embudo de la almohadilla

Ajuste correcto: el pezón se asienta cómodamente en el embudo de la almohadilla

Si el pezón se asienta cómodamente en el embudo de la almohadilla, está utilizando el tamaño correcto de almohadilla masajeadora.

Elija el tamaño grande: el pezón toca las paredes del embudo

Elija el tamaño grande: el pezón toca las paredes del embudo

Si el pezón toca o se fricciona en la pared del embudo de la almohadilla, debe elegir la almohadilla para extractor de leche grande con embudo más ancho para garantizar una extracción más cómoda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 4

5

Reseñas

4
3
2

23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF167/01 Coussin masseur à embout large

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF167/01 Coussin masseur à embout large

03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF167/01 Großes Massagekissen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF167/01 Großes Massagekissen

09/01/2017

Nederland

Nederland

Scherpe rand

De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.

Esta reseña se realizó para SCF167/01 Groot massagekussen

Esta reseña se realizó para SCF167/01 Groot massagekussen

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 