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-10% descuentos con codigo:WBFW26

Philips AventEsterilizador

SCF293/00

4.6
| (163) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Esterilice, seque y almacene
Prepárese para la siguiente toma del bebé en 40 minutos. El esterilizador y secador de biberones de alta calidad utiliza chorros de aire filtrado para secar los biberones antes de apagarse. El esterilizador es rápido e higiénico, y elimina el 99,9 % de los gérmenes* para su tranquilidad en cada toma.
Ver todos los beneficios

Ahorra 10%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Esteriliza mediante autoclave de manera potente; seca con aire filtrado

Esterilice, seque y almacene

  • Esterilizador y secador de biberones

  • Premium

Despídase de las bacterias dañinas

Despídase de las bacterias dañinas

La esterilización el suave, eficaz y sin productos químicos con Philips Avent. Todos los esterilizadores emplean el poder del vapor puro, nada más y nada menos, para eliminar el 99,9 % de los gérmenes dañinos*.

Un ciclo de esterilización y secado completo solo tarda 40 minutos

Un ciclo de esterilización y secado completo solo tarda 40 minutos

Solo se tardan 40 minutos en preparar los biberones para la siguiente toma del bebé. Después de la potente esterilización con vapor, un chorro dirigido de aire filtrado seca los biberones y los accesorios, preparándolos para su uso al instante.

Diseñado para reducir la aparición de olores desagradables

Diseñado para reducir la aparición de olores desagradables

Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, reduciendo la aparición de olores desagradables.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

163

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

18/04/2024

España

España

Comprador verificado

Seguridad ante todo

Es un producto que es acierto seguro, porque es un plus a la hora de limpiar tus biberones, tetinas y chupetes.

Ventajas

Su eficacia

Contras

Hay que secarlo muy bien. Para que te dure mucho tiempo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF293/00 Esterilizador

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08/12/2021

España

España

Comprador verificado

Encantados

Estamos encantados con el esterilizador, que también seque es genial, deja los biberones como nuevos. También se pueden esterilizar chupetes y otros accesorios como por ejemplo del extractor de leche, etc.

Ventajas

Todo.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

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17/11/2021

España

España

Muy recomendable

Fácil manejo a la hora de utilizarlo, muy practico y sencillo utilizarlo. La capacidad es ideal y la función secado nos ha encantado. En 1 horita tenemos todo esterilizado y secado, listo para volver a utilizarlo

Ventajas

calidad practio y funcional

Contras

un poco grande, pero dimensiones necesarias y normales para este tipo de productos

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.

  2. Durante el periodo de transición se puede recibir el embalaje antiguo o el nuevo de papel