Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Calientabiberones y esterilizadores
Todas las series
Philips Avent Esterilizador
Asistencia
SCF293/00
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Guía de configuración rápida
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Todas (8)
¿Es mi esterilizador de Philips Avent seguro para los artículos para bebés?
¿Cómo limpio mi esterilizador de Philips Avent?
¿Cuál es la temperatura de esterilización del esterilizador Philips Avent?
¿Por qué solo hierve un lado de la placa de calentamiento del esterilizador de Philips?
¿Cuánta agua debo usar con el esterilizador Avent?
AventPlaca base para cesta grande
AventFiltro para esterilizador
AventPinzas para esterilizador
AventCesta para esterilizador pequeña
AventDisco de sellado del biberón
Los artículos siguen húmedos después del secado.
Mi esterilizador Philips Avent ha dejado de funcionar
El piloto indicador del esterilizador Philips Avent no se ilumina
La placa de calentamiento de mi esterilizador Avent tiene manchas blancas/marrones
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Servicio y cambio
Repara o reemplaza un producto roto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.