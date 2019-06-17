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  • Esterilización en cualquier lugar
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Philips Avent EsterilizaciónBolsas esterilizadoras para microondas

SCF297/05

4.5
| (23) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Esterilización en cualquier lugar
Las bolsas esterilizadoras a vapor para microondas de Philips Avent son una forma rápida, sencilla y eficaz de garantizar que los biberones y otros productos estén siempre esterilizados, vaya donde vaya. Con cada bolsa se pueden esterilizar biberones en el microondas en solo 90 segundos.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Esterilización rápida y sencilla en todo momento y lugar

Esterilización en cualquier lugar

  • Esterilización en cualquier lugar

  • Elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos

  • Facilidad de uso

  • 5 bolsas para 100 ciclos

Esterilizador a vapor para microondas listo en tan solo 90 segundos

Esterilizador a vapor para microondas listo en tan solo 90 segundos

Cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas reutilizable puede usarse para esterilizar biberones, extractores de leche y otros productos para bebé en tan solo 90 segundos*

Elimina un 99,9 %** de gérmenes

Elimina un 99,9 %** de gérmenes

Se ha demostrado que cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas elimina un 99,9 %** de gérmenes y bacterias.

Casilla de verificación para registrar los usos de la bolsa

Casilla de verificación para registrar los usos de la bolsa

Cada bolsa incluye una casilla de verificación. Al marcarla, puede realizar un seguimiento de las veces que se ha utilizado cada bolsa de forma rápida y sencilla.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

23

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

2

17/06/2019

Portugal

Portugal

Perfeito

De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Handy for sterilizing when out and about

[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Microwave steriliser bags

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Esta reseña se realizó para SCF297/05 Microwave steriliser bags

17/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Microwave steriliser bags

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Microwave steriliser bags

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En un microondas con un vataje de > 1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.

  3. Durante el periodo de transición se puede recibir el embalaje antiguo o el nuevo de papel