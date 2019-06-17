Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Esterilización en cualquier lugar
Elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos
Facilidad de uso
5 bolsas para 100 ciclos
Cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas reutilizable puede usarse para esterilizar biberones, extractores de leche y otros productos para bebé en tan solo 90 segundos*
Se ha demostrado que cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas elimina un 99,9 %** de gérmenes y bacterias.
Cada bolsa incluye una casilla de verificación. Al marcarla, puede realizar un seguimiento de las veces que se ha utilizado cada bolsa de forma rápida y sencilla.
4.5
de 4
23
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Acvpalma
17/06/2019
Portugal
Perfeito
De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
Handy for sterilizing when out and about
[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Microwave steriliser bags
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Microwave steriliser bags
Wasim
17/01/2017
United Kingdom
Great product
This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Microwave steriliser bags
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF297/05 Microwave steriliser bags
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En un microondas con un vataje de > 1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.
Durante el periodo de transición se puede recibir el embalaje antiguo o el nuevo de papel