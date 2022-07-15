Buscar términos
SCF355/09
Calentamiento rápido y uniforme
Cuando llegue el momento de la próxima toma del bebé, caliente con cuidado la leche o la comida en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua para evitar que se caliente demasiado. Es fácil de manejar, cuenta con un práctico ajuste de descongelación y también se puede utilizar para calentar la comida del bebé.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Calientabiberones rápido
Su diseño de una sola pieza permite una fácil limpieza, para que pueda disfrutar de más tiempo con su pequeño.
Solo tiene que girar el botón para encender el calientabiberones y seleccionar la posición de calentamiento. El calientabiberones incluye una práctica tabla de referencia, para que pueda averiguar fácilmente cuánto tiempo tardará el calentamiento.
El calientabiberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar cómodamente otros biberones y recipientes de comida para bebés.
El calientabiberones dispone de la opción de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo tiene que seleccionar la opción para descongelar la leche/comida del bebé.
El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.
El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.
Al igual que se calientan los biberones, también puede utilizar el calientabiberones para calentar comida para bebés de forma suave y uniforme.
La leche se calienta lentamente y se mantiene a la temperatura adecuada. Así estará lista para cuando la necesite.
