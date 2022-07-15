Calentamiento rápido y uniforme

Cuando llegue el momento de la próxima toma del bebé, caliente con cuidado la leche o la comida en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua para evitar que se caliente demasiado. Es fácil de manejar, cuenta con un práctico ajuste de descongelación y también se puede utilizar para calentar la comida del bebé.