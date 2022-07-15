Buscar términos

      Philips Avent Advanced Calientabiberones rápido

      SCF355/09

      Calentamiento rápido y uniforme

      Cuando llegue el momento de la próxima toma del bebé, caliente con cuidado la leche o la comida en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua para evitar que se caliente demasiado. Es fácil de manejar, cuenta con un práctico ajuste de descongelación y también se puede utilizar para calentar la comida del bebé.

      Calentamiento rápido y uniforme

      Calienta de forma uniforme en solo 3 minutos

      • Uniforme, sin zonas muy calientes
      • Calienta de forma rápida
      • Descongelación cuidadosa
      • Función de conservación calor
      Hecho de una pieza para una limpieza fácil

      Hecho de una pieza para una limpieza fácil

      Su diseño de una sola pieza permite una fácil limpieza, para que pueda disfrutar de más tiempo con su pequeño.

      Fácil de utilizar y con guía útil de calentamiento

      Fácil de utilizar y con guía útil de calentamiento

      Solo tiene que girar el botón para encender el calientabiberones y seleccionar la posición de calentamiento. El calientabiberones incluye una práctica tabla de referencia, para que pueda averiguar fácilmente cuánto tiempo tardará el calentamiento.

      Compatible con los biberones Philips Avent y las marcas más comunes

      Compatible con los biberones Philips Avent y las marcas más comunes

      El calientabiberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar cómodamente otros biberones y recipientes de comida para bebés.

      Ajuste de descongelación suave para biberones

      Ajuste de descongelación suave para biberones

      El calientabiberones dispone de la opción de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo tiene que seleccionar la opción para descongelar la leche/comida del bebé.

      Calienta de forma rápida y uniforme

      Calienta de forma rápida y uniforme

      El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.

      Calienta biberones en tres minutos

      Calienta biberones en tres minutos

      El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.

      Adecuado para la leche o comida para bebés

      Adecuado para la leche o comida para bebés

      Al igual que se calientan los biberones, también puede utilizar el calientabiberones para calentar comida para bebés de forma suave y uniforme.

      Mantenga la temperatura

      Mantenga la temperatura

      La leche se calienta lentamente y se mantiene a la temperatura adecuada. Así estará lista para cuando la necesite.

      Especificaciones técnicas

      • Especificaciones técnicas

        Tensión
        220 V~, 50 Hz
        Consumo de energía
        275  W
        Consumo de energía (modo apagado)
        <0,3 W (tiempo de apagado automático: <1 min)

      • Peso y dimensiones

        Dimensiones del producto (ancho x alto x profundo)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Dimensiones del paquete (anch. x alt. x prof.)
        175 x 185 x 160  mm

      • País de origen

        Diseñado en
        Europa
        Fabricado en
        China

      • Qué incluye

        Calientabiberones
        1  uds

      • Especificaciones del embalaje

        Embalaje de papel**

      • Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C en una biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz
      • Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calientabiberones.
      • * Durante el periodo de transición se puede recibir el embalaje antiguo o el nuevo de papel

