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  • Extracción cómoda, allá donde vaya
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Philips AventExtractor de leche manual

SCF430/01

4.6
| (365) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Extracción cómoda, allá donde vaya
Disfruta de la comodidad del extractor de leche manual portátil de Philips Avent. Con la tecnología Natural Motion, inspirada en la propia acción de succión del bebé para una rápida bajada de la leche. Puede ajustar fácilmente el ritmo y el vacío. Se adapta prácticamente con todos los tamaños y tipos de pezones.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Tecnología Natural Motion para un flujo de leche rápido

Extracción cómoda, allá donde vaya

  • Extracción sencilla

  • Cómodo y portátil

  • Cojin suave y adaptable de talla única

Le ayuda a liberar la leche rápidamente

Le ayuda a liberar la leche rápidamente

La innovadora brida de silicona, inspirada en la exclusiva acción de succión del bebé, estimula el pezón para que comience el flujo de leche rápidamente. Para una expresión cómoda y eficaz.

Cojín de silicona suave y adaptable de talla única

Cojín de silicona suave y adaptable de talla única

Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse a su anatomía específica. Se ajusta al 99,98 % de los tamaños de pezón* (hasta 30 mm).

Perfecto para mamás que extraen fuera de casa

Perfecto para mamás que extraen fuera de casa

El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que significa que es fácil de guardar y transportar para una extracción sencilla y discreta en cualquier parte.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

365

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2

10/08/2021

España

España

Sacaleches phillips avent

Es un sacaleches recomebdable para mamas 100%. Muy facil de usar ,comodo y eficaz.

Ventajas

Cómodo, manejable,no duele y muy faciñ de lavar

Contras

Cuesta pillar el "truco" y que salga leche pero una vez te haces con el es fantadtico. Debería incluir otro bibe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

09/08/2021

España

España

El sacaleches que toda madre necesita

El producto es realmente excelente se adapta bien al pecho y pezón, con el diseño de su almohadilla gracias a los bordes la leche no se derrama al sacarlo o si se te ha descolocado por moverte. Las succiones que realiza se siente suave y el ritmo y vaciado se hace fácil y cómodo. El producto es ligero y fácil de agarrar lo que resulta ideal para utilizarlo tanto fuera o en casa de forma sencilla y silenciosa. Fácil de limpiar y montar. El biberon también me ha resultado perfecto para mi bebe ya que su tetina es alargada y con su diseño redondeado simulando al pecho es perfecto para que el bebe autoregule el hambre debido a su succión activa ya que no le cae por gravedad y además es ideal para evitar confusión entre pecho materno y biberon. Un producto altamente recomendado

Ventajas

Producto ligero, fácil de limpiar. Con buen diseño para evitar derrame y se ajusta adecuadamente al pezón y pecho sin hacer presión

Contras

Al producto no puedo ponerle nada en contra. Al comienzo puede crear un efecto vacío que es doloro, pero no es fallo del producto sino hasta que la persona coje practica.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

31/07/2021

España

España

Enamorada de Philips Avent

Siempre había preferido el sacaleches electrónico pero este me sorprendió gratamente, es muy cómodo y fácil de utilizar, Se adapta perfectamente y no es doloroso, es muy práctico para llevarlo en todo momento y no hace casi ruido, estoy contenta con el pero ciertamente para uso diario sigo prefiriendo el eléctrico que en mi opinión es más rápido y tiene mayor succión, pero el sacaleches manual lo recomiendo totalmente es un excelente completo muy útil y adicionalmente los teteros avent siempre son los mejores

Ventajas

Practico y cómodo

Contras

Tiempo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Basado en: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mayo de 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).

  3. Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011