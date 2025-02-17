Máxima libertad de movimiento

Nuestro extractor incluye una cuerda de transporte y un clip para ropa, para llevar la unidad motora cruzada o acoplada a la cintura. Te ofrece la libertad de llevarlo como te sea más cómodo y siempre bajo control. Utiliza el acoplador de los tubos y el regulador de la cuerda para ajustarlo a tu gusto.