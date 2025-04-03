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Este producto
Manos libres
Cojines y protectores para pezón talla grande
24,99 €
Manos libres
Extractor de leche individual
139,99 €
24,99 €
24,99 €
SCD553/11
SCF543/11
SCF531/11
SCF531/11R1
SCF532/11
SCF532/11R1
SCF547/11
SCF547/11R1
Cojines para el pecho de 28 mm
Protectores de pezón de 26 mm para cojines para el pecho
Nuestros exclusivos cojines de silicona para el pecho SkinSense están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, moldeándose suavemente alrededor de tu pecho gracias al calor natural del cuerpo. Los protectores están fabricados con silicona de uso alimentario.
¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.
Nuestro objetivo es ayudar a las mamás que se sientan lo más cómodas posible y para ello conseguir el ajuste adecuado es esencial. Nuestra gama de cojines y protectores para el pezón de diferentes tamaños se adapta al 99% de las mamás y se pueden comprar por separado.
4.5
de 4
175
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Antonia vl
03/04/2025
España
Perfecto sacaleches
Me encanta este extractor eléctrico doble, es muy fácil de utilizar y tiene muchas potencia, es rápido y eficaz. Estoy muy contenta con él, además al ser manos libres puedo hacer otras cosas mientras lo utilizo. Es muy fácil de limpiar y estoy encantada.
Ventajas
Su rapidez, cómodo y limpieza
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hands-free SCF547/11 Extractor de leche eléctrico doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hands-free SCF547/11 Extractor de leche eléctrico doble
Pa9930
28/03/2025
España
Parte de la promoción
El producto ha superado mis expectativas.
Recomiendo este producto a todas las mamás que necesitan poder sacarse leche con un manos libres, es decir, sin tener que estar enchufadas a un enchufe de pared. Me preocupaba el tema de la higiene y la sanitizacion pero es muy sencillo de montar y desmontar y se limpia genial.
Ventajas
Buena potencia
Contras
Podría tener más medidas de pezón.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble
Meraki
20/03/2025
España
Parte de la promoción
El producto cumple al 100% con mis expectativas.
El Extractor de leche eléctrico doble ha superado mis expectativas. Su tamaño es perfecto para poder transportarlo y guardarlo de forma cómoda y práctica. Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de regular su intensidad de succión, lo que se adapta a las necesidades de cada momento. Su diseño es sencillo y elegante. Es cierto que produce un ruido durante la extracción, pero nada molesto y pasa desapercibido. Puedes estar realizando otras actividades cotidianas fácilmente al mismo tiempo que realizar la extracción, optimizando así el tiempo. Las copas de extracción son muy cómodas y se pueden colocar fácilmente. Además, señalaría que la limpieza del dispositivo es sencilla e intuitiva. Definitivamente es un producto muy recomendable.
Ventajas
Fácil limpieza, ajuste de intensidad de succión, diseño práctico, fácil transporte y almacenamiento.
Contras
El sonido durante la extracción, aunque es algo sutil y realmente no supone un problema.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Efectivamente está relacionado con el rendimiento técnico del producto.
Referencia a la frecuencia de succión del extractor.