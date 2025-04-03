Como madre lactante buscaba un sacaleches que fuera práctico, eficiente y cómodo, y este ha superado totalmente mis expectativas. El poder tener la comodidad de usarlo en cualquier lugar sin tener que tenerlo conectado a un enchufe y que con una sola carga permita realizar varias extracciones es muy útil ya que te permite estar haciendo cosas mientras lo llevas puesto. Y sobre todo, el que sea doble y que sea tan eficiente en la extracción ayuda a ahorrar tiempo, cosa que yo ahora en plena maternidad agradezco muchísimo. Además, es súper cómodo, los cojines de silicona que lleva son muy suaves y se adaptan genial a mi pecho sin tener la sensación de que se puedan mover y salirse la leche. Tiene varios modos de succión, lo que me ha sido súper útil en las crisis de lactancia, ya que de tanto dar de mamar mi hijo tenía los pezones irritados y con una succión más suave lo he podido utilizar sin problema. Es muy silencioso, lo que se disimula mucho si lo llevas estando con gente y es fácil de limpiar y tiene capacidad de hasta 200ml, que está muy bien. La verdad que estoy encantada. Te lo recomiendo especialmente si buscas un sacaleches práctico y de calidad.