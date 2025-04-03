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Philips Avent Manos libresCojines y protectores para pezón talla grande

SCF552/11

4.5
| (175) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Encuentra el ajuste perfecto
Dado que cada madre es diferente, estos cojines de 28 mm y protectores de pezón de 26 mm pecho y pezones más grandes, proporcionan un ajuste cómodo y seguro. Para su uso con las copas extracción manos libres de Philips Avent.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

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Este producto

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Para uso con copas extracción manos libres

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  • Cojines para el pecho de 28 mm

  • Protectores de pezón de 26 mm para cojines para el pecho

Cojines de silicona que se adaptan suavemente a tus pechos

Cojines de silicona que se adaptan suavemente a tus pechos

Nuestros exclusivos cojines de silicona para el pecho SkinSense están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, moldeándose suavemente alrededor de tu pecho gracias al calor natural del cuerpo. Los protectores están fabricados con silicona de uso alimentario.

Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé

Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé

¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.

Una gama de 7 tamaños de cojines y protectores para el pezón

Una gama de 7 tamaños de cojines y protectores para el pezón

Nuestro objetivo es ayudar a las mamás que se sientan lo más cómodas posible y para ello conseguir el ajuste adecuado es esencial. Nuestra gama de cojines y protectores para el pezón de diferentes tamaños se adapta al 99% de las mamás y se pueden comprar por separado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

175

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

03/04/2025

España

España

Perfecto sacaleches

Me encanta este extractor eléctrico doble, es muy fácil de utilizar y tiene muchas potencia, es rápido y eficaz. Estoy muy contenta con él, además al ser manos libres puedo hacer otras cosas mientras lo utilizo. Es muy fácil de limpiar y estoy encantada.

Ventajas

Su rapidez, cómodo y limpieza

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hands-free SCF547/11 Extractor de leche eléctrico doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hands-free SCF547/11 Extractor de leche eléctrico doble

28/03/2025

España

España

El producto ha superado mis expectativas.

Recomiendo este producto a todas las mamás que necesitan poder sacarse leche con un manos libres, es decir, sin tener que estar enchufadas a un enchufe de pared. Me preocupaba el tema de la higiene y la sanitizacion pero es muy sencillo de montar y desmontar y se limpia genial.

Ventajas

Buena potencia

Contras

Podría tener más medidas de pezón.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble

20/03/2025

España

España

El producto cumple al 100% con mis expectativas.

El Extractor de leche eléctrico doble ha superado mis expectativas. Su tamaño es perfecto para poder transportarlo y guardarlo de forma cómoda y práctica. Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de regular su intensidad de succión, lo que se adapta a las necesidades de cada momento. Su diseño es sencillo y elegante. Es cierto que produce un ruido durante la extracción, pero nada molesto y pasa desapercibido. Puedes estar realizando otras actividades cotidianas fácilmente al mismo tiempo que realizar la extracción, optimizando así el tiempo. Las copas de extracción son muy cómodas y se pueden colocar fácilmente. Además, señalaría que la limpieza del dispositivo es sencilla e intuitiva. Definitivamente es un producto muy recomendable.

Ventajas

Fácil limpieza, ajuste de intensidad de succión, diseño práctico, fácil transporte y almacenamiento.

Contras

El sonido durante la extracción, aunque es algo sutil y realmente no supone un problema.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Efectivamente está relacionado con el rendimiento técnico del producto.

  2. Referencia a la frecuencia de succión del extractor.