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Productos reacondicionados

Philips Avent Hands-freeExtractor de leche eléctrico doble reacondicionado

SCF547/11R1

4.5
| (175) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Manos libres. Más tiempo libre.
El extractor de leche eléctrico doble manos libres de Philips Avent se ha diseñado para lograr una extracción eficaz* y cómoda. Imita el ritmo del bebé y, gracias a su potencia, suavidad y ligereza, es la opción ideal para la extracción manos libres.
Ver todos los beneficios

Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información

Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Imita el ritmo de ingesta del bebé

Manos libres. Más tiempo libre.

Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé

Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé

¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.

Gran capacidad de succión silenciosa

Gran capacidad de succión silenciosa

La unidad motora ofrece la potencia succión que se espera de un extractor de leche tradicional, pero en formato compacto y portátil. Con su batería recargable, la unidad motora inalámbrica proporciona una extracción potente y discreta en cualquier lugar.

Cojines de silicona que se adaptan suavemente a tus pechos

Cojines de silicona que se adaptan suavemente a tus pechos

Nuestros exclusivos cojines de silicona para el pecho SkinSense están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, moldeándose suavemente alrededor de tu pecho gracias al calor natural del cuerpo. Los protectores están fabricados con silicona de uso alimentario.

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. Efectivamente está relacionado con el rendimiento técnico del producto.

  2. Referencia a la frecuencia de succión del extractor.

  3. Según nuestra gama completa de cojines y protectores de pezón.