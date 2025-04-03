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Productos reacondicionados
Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información
¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.
La unidad motora ofrece la potencia succión que se espera de un extractor de leche tradicional, pero en formato compacto y portátil. Con su batería recargable, la unidad motora inalámbrica proporciona una extracción potente y discreta en cualquier lugar.
Nuestros exclusivos cojines de silicona para el pecho SkinSense están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, moldeándose suavemente alrededor de tu pecho gracias al calor natural del cuerpo. Los protectores están fabricados con silicona de uso alimentario.
Basado en una encuesta de satisfacción realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
Efectivamente está relacionado con el rendimiento técnico del producto.
Referencia a la frecuencia de succión del extractor.
Según nuestra gama completa de cojines y protectores de pezón.