Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé

¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.