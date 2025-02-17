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    • Manos libres. Más tiempo libre. Manos libres. Más tiempo libre. Manos libres. Más tiempo libre.

      Philips Avent Hands-free Extractor de leche eléctrico doble reacondicionado

      SCF532/11R1

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Manos libres. Más tiempo libre.

      El extractor de leche eléctrico doble manos libres de Philips Avent se ha diseñado para lograr una extracción eficaz* y cómoda. Imita el ritmo del bebé y, gracias a su potencia, suavidad y ligereza, es la opción ideal para la extracción manos libres.

      Más información

      ¿Qué quiere decir "reacondicionado"?

      Cada empresa define "reacondicionado" a su manera. En Philips, renovamos principalmente los productos que los clientes nos devuelven en un plazo de 30 días desde la fecha de compra o a través de nuestros programas de suscripción. Por lo tanto, la mayoría de los productos están sin estrenar o muy poco usados.

      ¿Qué puedes esperar?

      Funcionalidad y garantía del producto

      ¡El producto funciona a la perfección! Siempre viene con una garantía de 2 años, ampliable al registrar ciertos productos.

      Aspecto

      ¡El producto está completamente limpio! Cada dispositivo se somete a rigurosas pruebas de calidad y rendimiento. Todos los productos se desinfectan, y los componentes o accesorios higiénicos se sustituyen cuando es necesario (p. ej., las cuchillas de las afeitadoras o los aparatos de cocina). Es posible que se aprecien leves señales de uso.

      Accesorios

      Los productos incluyen todas las piezas funcionales y los accesorios originales. Esto excluye los regalos comerciales (p. ej., filtro Aqua).

      Embalaje

      Los productos se envían en sus cajas originales o en sencillas cajas reutilizadas fabricadas con materiales reciclados.

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      Manos libres. Más tiempo libre.

      Imita el ritmo de ingesta de tu bebé

      • Imita el ritmo de ingesta del bebé
      • Libertad durante la extracción
      • Fácil de usar, limpiar y montar
      • Ajuste cómodo e inclusivo
      Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé

      Extracción eficaz* con un ritmo que simula el del bebé

      ¡Nadie sabe extraer la leche materna mejor que los bebés! Por eso nuestro extractor de leche eléctrico manos libres simula su ritmo natural de succión para conseguir una extracción eficaz* y una producción de leche óptima. El extractor de leche manos libres de Philips Avent, succiona hasta 85 veces por minuto, es 2 veces más rápido que la mayoría de extractores de leche**.

      Gran capacidad de succión silenciosa

      Gran capacidad de succión silenciosa

      La unidad motora ofrece la potencia succión que se espera de un extractor de leche tradicional, pero en formato compacto y portátil. Con su batería recargable, la unidad motora inalámbrica proporciona una extracción potente y discreta en cualquier lugar.

      Cojines de silicona que se adaptan suavemente a tus pechos

      Cojines de silicona que se adaptan suavemente a tus pechos

      Nuestros exclusivos cojines de silicona para el pecho SkinSense están diseñados para ofrecer la máxima comodidad, moldeándose suavemente alrededor de tu pecho gracias al calor natural del cuerpo. Los protectores están fabricados con silicona de uso alimentario.

      Haz un seguimiento del flujo de leche con las copas extracción transparentes

      Haz un seguimiento del flujo de leche con las copas extracción transparentes

      Gracias a las copas extracción transparentes siempre te será más fácil colocar los pezones en la posición correcta para la salida de leche y hacer un seguimiento del flujo y volumen de leche materna extraída. Para una extracción segura desde la primera gota.

      Muévete con libertad con las copas de extracción ligeras

      Muévete con libertad con las copas de extracción ligeras

      Una copa de extracción pesa poco más de 100 gramos cuando está vacía, es decir, es hasta 3 veces más ligera que un extractor de leche portátil. Las copas se ajustan cómodamente en el sujetador.

      Máxima libertad de movimiento

      Máxima libertad de movimiento

      Nuestro extractor incluye una cuerda de transporte y un clip para ropa, para llevar la unidad motora cruzada o acoplada a la cintura. Te ofrece la libertad de llevarlo como te sea más cómodo y siempre bajo control. Utiliza el acoplador de los tubos y el regulador de la cuerda para ajustarlo a tu gusto.

      Personaliza tu sesión de extracción

      Personaliza tu sesión de extracción

      Aprovecha al máximo cada sesión con 8 niveles de succión para estimular el flujo de leche y 16 niveles de succión para extraerla. Puedes realizar ajustes precisos mientras extraes la leche y, gracias a la memorización de la configuración preferida, el extractor estará siempre listo para funcionar.

      Fácil de limpiar y montar con pocas piezas

      Fácil de limpiar y montar con pocas piezas

      Hemos diseñado el extractor y los accesorios de la manera más sencilla posible. Las copas de extracción están formadas por muy pocas piezas fáciles de desmontar, limpiar (a mano o en el lavavajillas), desinfectar y volver a montar.

      Una gama de 7 tamaños de cojines y protectores para el pezón

      Una gama de 7 tamaños de cojines y protectores para el pezón

      Nuestro objetivo es ayudar a las mamás que se sientan lo más cómodas posible y para ello conseguir el ajuste adecuado es esencial. Nuestra gama de cojines y protectores para el pezón de diferentes tamaños se adapta al 99% de las mamás y se pueden comprar por separado.

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Source
        Batería recargable / USB-C (adaptador no incluido)

      • Material

        Copa, tapa frontal, protección para cojín
        Polipropileno
        Cojín, membrana, protector de pezón
        Silicona líquida
        Tubo de silicona
        Silicona

      • Qué incluye

        Cable USB-C
        1 uds.
        Cable de transporte
        1 ud.
        Acoplador de tubo
        1 ud.
        Unidad motora recargable (con clip extraíble)
        1 ud.
        Copa de extracción (montada)
        2 uds.
        Tubos de silicona
        2 uds.
        Cubierta de cojín para el pecho (antipolvo)
        2 uds.
        Cojín (21 y 24 mm)
        2 unidades cada una
        Guía de tamaños de pezones
        1 ud.
        Protector de pezón de 19 mm
        2 uds.

      • Fácil de usar

        Uso del extractor de leche
        Fácil de usar, limpiar y montar

      • Funciones

        Flexibilidad de movimiento
        Extracción manos libres
        Personalización de los ajustes
        • 16 niveles de succión en el modo de extracción
        • 8 niveles de succión en el modo de estimulación
        Unidad motora
        • Batería recargable / USB-C
        • La batería puede tardar hasta 1,5 horas en cargarse completamente y dura unas 5 sesiones de extracción.
        Características específicas del cojín y los protectores de pezón
        Varios tamaños disponibles para el mejor ajuste

      Badge-D2C

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      Opiniones

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      • Efectivamente está relacionado con el rendimiento técnico del producto.
      • *Referencia a la frecuencia de succión del extractor.
      • **Según nuestra gama completa de cojines y protectores de pezón.

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