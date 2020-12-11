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Descatalogado
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
El sistema de ventilación Airflex y la tetina de nuestro biberón Classic+ se han diseñado para minimizar las interrupciones y las molestias durante las tomas. Gracias a la válvula anticólicos integrada, el aire entra en el biberón y no en la barriguita del bebé.
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
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4.3
de 4
126
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Odin29
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Buenisimo
Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo
Ventajas
Tetina,ancho,fácil limpieza
Contras
Nda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2020-11-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2020-11-11
Probadora_tester
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Avent anti-colic
Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2020-11-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2020-11-11
Caspau
10/12/2020
España
Parte de la promoción
Biberón anticólicod
Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.
Ventajas
Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente
Contras
Dificil encontrar recambios tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2020-11-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2020-11-10
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.