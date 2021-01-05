Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Asistencia
SCF573/12
Descatalogado
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón anticólicos de Philips Avent?
¿Qué hace que los biberones Philips Avent sean anticólicos?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
¿Es reciclable este producto?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón Natural de Philips Avent?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Qué opina Philips Avent sobre los microplásticos en los biberones? (2021)
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto