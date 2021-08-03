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Descatalogado
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra mamadera Classic ha contado con la confianza de las madres durante 30 años y sigue siendo la elección preferida de muchas mamás. Está diseñada para una experiencia de alimentación fácil y placentera, y está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*
1 mamadera
125 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases
El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*
Gracias a su forma exclusiva, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las diminutas manos del bebé.
4.3
de 4
60
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
narianaria
03/08/2021
España
Parte de la promoción
excelente producto
En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.
Ventajas
composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé
Contras
de momentos nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2020-07-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2020-07-03
LunaBriz
01/08/2021
España
Parte de la promoción
Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT
Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.
Ventajas
El aire entra en el bibi pero no en el bebé.
Contras
De momento nada en contra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2021-06-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Fecha de uso 2021-06-30
Rony86
31/07/2021
España
Parte de la promoción
Encantada
Estoy encantada, mi bebe le gusta mucho, de todos los bibes que tiene es el que mas le gusta! Comprare de esta marca para facilitarle la ingesta. Os recomiendo 100%
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con mamaderas Avent mostraban menos cólicos que los niños que se alimentaban con otras mamaderas de marcas reconocidas, en especial por la noche.