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Descatalogado
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro nuevo biberón ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
4 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
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4.4
de 4
242
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Ele80
29/12/2021
España
Parte de la promoción
Un buen producto
Me ha gustado mucho su diseño. La forma de la tetina le ha resultado muy cómoda y se ha adaptado muy bien. El único inconveniente que veo es que el tamaño del cierre y la tetina es algo grande y ocupa mucho en el esterilizador.
Ventajas
El diseño de la tetina
Contras
El tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Fecha de uso 2021-11-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Fecha de uso 2021-11-29
Dochi
27/11/2018
España
Buena adaptación
Es el único biberón que mi hija ha cogido, se parece mucho al pecho por lo que facilita su agarre. Ha sido buena elección.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural
Jose82
17/07/2017
España
Ergonomico y divertido para el bebe
Siempre que ve los muñequitos, mi niña se pone muy contenta. Sabe que le toca bibe! Es muy ergonomico y facil de limpiar. Estamos encantados con el biberon,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF627/20 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF627/20 Biberón Natural
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011