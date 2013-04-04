Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
El plato con compartimientos para niños SCF702/00 de Philips Avent es ideal para las etapas de desarrollo de su hijo
Blanco
4.0
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
CoPo
04/04/2013
France
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
pookie
04/04/2013
France
Comprador verificado
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Laura
17/08/2012
Italia
I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi
I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)