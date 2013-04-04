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Descatalogado

Philips AventPlato con compartimientos infantil (12m+)

SCF702/00

4

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

El plato con compartimientos para niños SCF702/00 de Philips Avent es ideal para las etapas de desarrollo de su hijo

Ver todos los beneficios

Plato diseñado para niños más grandes

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

  • Blanco

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

No contiene BPA

Apto para microondas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

04/04/2013

France

France

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

04/04/2013

France

France

Comprador verificado

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

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17/08/2012

Italia

Italia

I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi

I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

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