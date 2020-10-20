ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Philips Avent Plato con compartimientos infantil (12m+)

Descatalogado

Asistencia

Philips AventPlato con compartimientos infantil (12m+)

SCF702/00

Philips Avent Plato con compartimientos infantil (12m+)

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Manual de instrucciones

  • PDF archivo, 261.9 kB
  • 20 October 2020

Preguntas frecuentes

Solución de problemas