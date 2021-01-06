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Avent Línea de mordillos Animal
Descatalogado
Asistencia
SCF894/01
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Manual de instrucciones
Todas (5)
¿Se pueden esterilizar los mordedores?
¿De qué material están hechos los mordedores?
¿Durante cuánto tiempo debería usar el bebé el mordedor de Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cómo se limpia el mordedor de Philips Avent?