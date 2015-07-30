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  • Se adapta a la boca y las manos del bebé
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Descatalogado

AventLínea de mordillos Animal

SCF894/01

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Se adapta a la boca y las manos del bebé
La línea de mordillos con diseño de animal SCF894/01 sin BPA Avent masajea las encías doloridas de su bebé en todas las etapas de dentición. El diseño colorido y divertido se adapta perfectamente a las manos y a la boca del bebé para ayudarlo a aliviar las molestias durante la dentición.
Ver todos los beneficios

Mordillo que ayuda a aliviar el dolor del proceso de dentición

Se adapta a la boca y las manos del bebé

  • Tercera etapa

  • Mordillo para molares

Fácil de limpiar con agua tibia

Fácil de limpiar con agua tibia

Este mordillo es ergonómico y tiene bordes redondos para que su bebé pueda sostenerlo. Esto también significa que es fácil de limpiar y su forma no permite que se atasque fácilmente. ¡Solo enjuáguelo con agua tibia y está listo para volver a usar!

Las múltiples texturas enfrían y masajean las encías cuando salen las muelas

Las múltiples texturas enfrían y masajean las encías cuando salen las muelas

Este mordillo con gel puede enfriarse en la heladera para proporcionar una presión helada y calmar el dolor de su bebé. Las diferentes texturas también ofrecen niveles variables de presión para acomodarse a su bebé.

Los mordedores Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Los mordedores Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/UE

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

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