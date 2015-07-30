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Descatalogado
Tercera etapa
Mordillo para molares
Este mordillo es ergonómico y tiene bordes redondos para que su bebé pueda sostenerlo. Esto también significa que es fácil de limpiar y su forma no permite que se atasque fácilmente. ¡Solo enjuáguelo con agua tibia y está listo para volver a usar!
Este mordillo con gel puede enfriarse en la heladera para proporcionar una presión helada y calmar el dolor de su bebé. Las diferentes texturas también ofrecen niveles variables de presión para acomodarse a su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/UE
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
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