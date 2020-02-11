ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal

Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB5500WT/00

3

| (70) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Inalámbricos, con graves claros y potentes

Gracias a los auriculares inalámbricos de Philips con conectividad Bluetooth podrás despedirte de los cables sin sacrificar la calidad. Disfruta de varias horas de música y llamadas gracias a las almohadillas acolchadas y a una prolongada duración de la batería.

Ver todos los beneficios

Despídete de los cables, no de la calidad

Inalámbricos, con graves claros y potentes

  • Controladores 32 mm, diseño semicerrado

  • De diadema

Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros de gran calidad

Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros de gran calidad

Almohadillas suaves para escuchar música durante más tiempo y con mayor comodidad

Almohadillas suaves para escuchar música durante más tiempo y con mayor comodidad

Sencillo control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth

Sencillo control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth

Cuando se trata de escuchar música sin límites y cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para disfrutar de tus éxitos favoritos, solo tienes que emparejar tus auriculares de Philips con tu smartphone o tableta con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo control de cada auricular podrás ajustar el volumen o poner en pausa una canción mientras gestionas las llamadas entrantes y salientes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

70

Reseñas

11/02/2020

España

España

Son muy BUENOS

Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.

Ventajas

Conectividad, funcionalidad y sonido

Contras

La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Fecha de uso 2018-02-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Fecha de uso 2018-02-11

11/12/2017

España

España

Producto con excelente autonomía, diseño y sonido

Posee una muy buena relación calidad/precio. Autonomía impresionante, la batería llega a durar más de una semana en uso moderado por día, el diseño ergonómico y no pesan casi nada. Lo único malo que encontré fueron unos problemas de conectividad con Windows 10, pero son problemas menores (Sólo se tarda un poco mas en conectar a estos dispositivos)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

28/11/2016

España

España

Los mejores auriculares que he provado

sin duda lo mejor que he probado, la bateria tiene una duravilidad de 1 semana o mas segun el uso pero la verdad que lo recomiendo, llevo mas de un año dandole uso todos los dias y hasta ahora no he encontrado ningun problema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500WT Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5500WT Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.