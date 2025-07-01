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Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
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SHB5500WT/00
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Todas (5)
¿Puedo emparejar mi auricular Philips con mi ordenador?
¿Puedo utilizar mis auriculares Bluetooth Philips con mi TV?
¿Puedo utilizar los auriculares Bluetooth Philips con un ordenador?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
Solución de problemas para el emparejamiento y la conexión