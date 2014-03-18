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Descatalogado

Auriculares Hi-Fi inalámbricos

SHC8525/05

3.9

| (31) Reseñas

Excelente música inalámbrica

Libertad para disfrutar de la música en cualquier parte de tu casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.

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Excelente música inalámbrica

  • Base de carga

  • Transmisión de FM

Las almohadillas premoldeadas garantizan comodidad

La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas

El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

31

Reseñas

18/03/2014

España

España

excelentes

Muy buena calidad y muy como dos para escuchar la TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

28/08/2020

België

België

Blijft hopelijk nog lang werken

Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.

Ventajas

Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit

Contras

Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Fecha de uso 2018-08-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Fecha de uso 2018-08-28

10/12/2018

België

België

Zeer goede koptelefoon

Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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