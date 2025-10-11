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Descatalogado
Sonido de precisión
Los auriculares Philips SHE9105 cuentan con unos controladores de primera calidad y una carcasa de metal diseñada con precisión para un sonido detallado y puro. Los tubos de sonido ovalados y la selección de 3 almohadillas garantizan comodidad y ajuste, y el micrófono integrado de permite cambiar de música a llamadas.
Contr. 8,6 mm, semicerrados
Intrauditivo
El inteligente mecanismo deslizante antienredo te permite deslizarlo hacia arriba para mantener fácilmente los dos cables de los auriculares juntos. Se acabó eso de tener que luchar con los enredos o nudos de cables.
Los auriculares intrauditivos están diseñados con precisión para adaptarse a todos los usuarios. Su construcción curva y tubo de sonido ovalado y ergonómico garantizan un ajuste óptimo, seguro y cómodo en todo momento.
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto
4.1
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Ventajas
Bass wie ein könig
Contras
Nichts
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Fecha de uso 2023-10-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Fecha de uso 2023-10-11
TEMPOJCA
19/11/2015
France
Comprador verificado
trés bonnes qualités
produit de trés bonne qualité excellente qualité du son
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE9105BK Headphones with mic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE9105BK Headphones with mic
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon