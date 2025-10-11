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Descatalogado

Auriculares con micrófono

SHE9105BK/00

4.1

| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Sonido de precisión

Los auriculares Philips SHE9105 cuentan con unos controladores de primera calidad y una carcasa de metal diseñada con precisión para un sonido detallado y puro. Los tubos de sonido ovalados y la selección de 3 almohadillas garantizan comodidad y ajuste, y el micrófono integrado de permite cambiar de música a llamadas.

Ver todos los beneficios

con una sólida carcasa metálica

Sonido de precisión

  • Contr. 8,6 mm, semicerrados

  • Intrauditivo

Mecanismo deslizante antienredo que mantiene los cables juntos perfectamente

Mecanismo deslizante antienredo que mantiene los cables juntos perfectamente

El inteligente mecanismo deslizante antienredo te permite deslizarlo hacia arriba para mantener fácilmente los dos cables de los auriculares juntos. Se acabó eso de tener que luchar con los enredos o nudos de cables.

Carcasa curvada y tubos de sonido ovalados que ofrecen ergonomía y comodidad

Los auriculares intrauditivos están diseñados con precisión para adaptarse a todos los usuarios. Su construcción curva y tubo de sonido ovalado y ergonómico garantizan un ajuste óptimo, seguro y cómodo en todo momento.

Control remoto integrado con micrófono para música y llamadas.

Control remoto integrado con micrófono para música y llamadas.

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3
2

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Ventajas

Bass wie ein könig

Contras

Nichts

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Fecha de uso 2023-10-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Fecha de uso 2023-10-11

19/11/2015

France

France

Comprador verificado

trés bonnes qualités

produit de trés bonne qualité excellente qualité du son

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE9105BK Headphones with mic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE9105BK Headphones with mic

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

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