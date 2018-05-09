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Descatalogado
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Controladores de 32 mm de alta potencia que ofrecen un sonido claro, detallado y natural.
4.2
de 4
12
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Jack2049
09/05/2018
España
Fantastico
Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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JorgePerrone
10/02/2017
España
Excelentes auriculares
Auriculares muy bien diseñados, para un uso prolongado sin herirte los odios debido a ser ligeros y contar con unas almohadillas de muy buena calidad lo que nos proporciona confort mientras disfrutamos de un sonido de muy buena calidad, gracias a sus bajos muy bien logrados, una de las mejores compras superando a otros auriculares(mas caros) de otras marcas ampliamente. Muy feliz
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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bueno
04/12/2015
España
Comprador verificado
Buen producto a buen precio.
Buen producto en general buen sonido a un buen precio cómodo gracias a sus esponjas y su regulación de longitud. No tiene la versatilidad de uno inalámbrico pero cómodo de usar. Buen diseño en varios colores y bonito detalle símil aluminio.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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