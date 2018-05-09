ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal

Descatalogado

Auriculares

SHL3060WT/00

4.2

| (12) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Morado
Morado
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Rosa
Rosa

Graves claros y potentes

Estos auriculares tipo DJ crean un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Con sistema de monitorización tipo DJ

Graves claros y potentes

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de audición prolongadas

Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de audición prolongadas

Controlador de altavoz de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Controlador de altavoz de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico

Controladores de 32 mm de alta potencia que ofrecen un sonido claro, detallado y natural.

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

12

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

1

09/05/2018

España

España

Fantastico

Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

10/02/2017

España

España

Excelentes auriculares

Auriculares muy bien diseñados, para un uso prolongado sin herirte los odios debido a ser ligeros y contar con unas almohadillas de muy buena calidad lo que nos proporciona confort mientras disfrutamos de un sonido de muy buena calidad, gracias a sus bajos muy bien logrados, una de las mejores compras superando a otros auriculares(mas caros) de otras marcas ampliamente. Muy feliz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060BL Auriculares

04/12/2015

España

España

Comprador verificado

Buen producto a buen precio.

Buen producto en general buen sonido a un buen precio cómodo gracias a sus esponjas y su regulación de longitud. No tiene la versatilidad de uno inalámbrico pero cómodo de usar. Buen diseño en varios colores y bonito detalle símil aluminio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060WT Auriculares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3060WT Auriculares

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.