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Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.
Estos graves potentes y definidos te permiten sentir el ritmo. No dejes que el diseño estilizado te engañe, los controladores especialmente ajustados y las rejillas de ventilación de graves producen frecuencias ultrabajas para crear el distintivo de sonido de BASS+.
4.2
de 4
6
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Ventajas
Calidad de sonido incluso en 8d
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075WT Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075WT Auriculares con micrófono
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Esta reseña se realizó para SHL3075WT Headphones with mic
Esta reseña se realizó para SHL3075WT Headphones with mic
Po53
26/07/2020
België
Comprador verificado
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Ventajas
Confortable.
Contras
Filaire, mais c'était un choix.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075BK Casque avec Micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075BK Casque avec Micro