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  • Siente los graves con BASS+
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Auriculares con micrófono

SHL3075WT/00

4.2
| (6) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Siente los graves con BASS+
Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves a tu música. Con un sonido de graves potente en un formato elegante y compacto, estos auriculares están diseñados para aquellos que necesitan más bajos en sus ritmos sin tamaño adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Controladores de altavoz de 32 mm

Controladores de altavoz de 32 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.

Diseñados para un ajuste óptimo

Diseñados para un ajuste óptimo

Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Estos graves potentes y definidos te permiten sentir el ritmo. No dejes que el diseño estilizado te engañe, los controladores especialmente ajustados y las rejillas de ventilación de graves producen frecuencias ultrabajas para crear el distintivo de sonido de BASS+.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

6

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
2

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Ventajas

Calidad de sonido incluso en 8d

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075WT Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075WT Auriculares con micrófono

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Esta reseña se realizó para SHL3075WT Headphones with mic

Esta reseña se realizó para SHL3075WT Headphones with mic

26/07/2020

België

België

Comprador verificado

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Ventajas

Confortable.

Contras

Filaire, mais c'était un choix.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075BK Casque avec Micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3075BK Casque avec Micro

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