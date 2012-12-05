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Descatalogado

Auriculares estéreo Hi-Fi

SHP3000/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Graves dinámicos, ajuste cómodo

Diseño liviano con potentes parlantes de neodimio de 40 mm; auriculares autoajustables y almohadillas perforadas altamente transpirables, el SHP3000 es definitivamente el mejor compañero para uso en interiores.

Ver todos los beneficios

Graves dinámicos, ajuste cómodo

  • Supraurales

  • Negro

Altavoces de 40 mm ajustados acústicamente para un sonido equilibrado y detallado

Altavoces de 40 mm ajustados acústicamente para un sonido equilibrado y detallado

El cable unilateral evita enredos

Almohadillas perforadas muy transpirables para disipar el calor

Almohadillas perforadas muy transpirables para disipar el calor

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Sí, recomiendo este producto

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