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Descatalogado
Graves dinámicos, ajuste cómodo
Diseño liviano con potentes parlantes de neodimio de 40 mm; auriculares autoajustables y almohadillas perforadas altamente transpirables, el SHP3000 es definitivamente el mejor compañero para uso en interiores.
Supraurales
Negro
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP3000 HiFi Stereo Headphones
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