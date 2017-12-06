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Descatalogado

Auriculares Hi-Fi

SHP8500/00

3

| (2) Reseñas

Rendimiento de sonido Hi-Fi dinámico

Auriculares cómodos y completamente ajustables con controladores de altavoces de neodimio que proporcionan un rendimiento acústico dinámico

Ver todos los beneficios

Rendimiento de sonido Hi-Fi dinámico

  • Graves potentes

Cable de cobre libre de oxígeno cristalizado lineal de alta calidad

El cobre excepcionalmente puro que utiliza este cable minimiza las pérdidas en la transmisión y proporciona una magnífica calidad de señal en los auriculares y el sonido más puro en tus oídos.

La banda de sujeción fácilmente ajustable garantiza un ajuste óptimo y cómodo

El mecanismo fácilmente ajustable proporciona una cómoda adaptación y sellado acústico entre la almohadilla y la oreja, garantizando un rendimiento óptimo.

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

2

Reseñas

4
3
2

06/12/2017

Deutschland

Deutschland

super Sound

Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8500 HiFi-Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8500 HiFi-Kopfhörer

08/06/2016

Deutschland

Deutschland

Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung

So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!

Esta reseña se realizó para SHP8500 HiFi-Kopfhörer

Esta reseña se realizó para SHP8500 HiFi-Kopfhörer

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