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Descatalogado
SHP8500/00
Rendimiento de sonido Hi-Fi dinámico
Auriculares cómodos y completamente ajustables con controladores de altavoces de neodimio que proporcionan un rendimiento acústico dinámico
Graves potentes
El cobre excepcionalmente puro que utiliza este cable minimiza las pérdidas en la transmisión y proporciona una magnífica calidad de señal en los auriculares y el sonido más puro en tus oídos.
El mecanismo fácilmente ajustable proporciona una cómoda adaptación y sellado acústico entre la almohadilla y la oreja, garantizando un rendimiento óptimo.
Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
3.0
de 4
2
Reseñas
tastenquäler
06/12/2017
Deutschland
super Sound
Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Philos
08/06/2016
Deutschland
Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung
So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!
Esta reseña se realizó para SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Esta reseña se realizó para SHP8500 HiFi-Kopfhörer