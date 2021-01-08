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Descatalogado

Auriculares Hi-Fi

SHP8900/00

3

| (6) Reseñas

Gran nitidez de sonido

Auriculares cómodos y completamente ajustables, con controladores de altavoz de neodimio que proporcionan una gran nitidez de sonido y una amplia respuesta de frecuencia

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Hi-Fi

Gran nitidez de sonido

  • Precisión sin precedentes

La banda de sujeción fácilmente ajustable garantiza un ajuste óptimo y cómodo

El mecanismo fácilmente ajustable proporciona una cómoda adaptación y sellado acústico entre la almohadilla y la oreja, garantizando un rendimiento óptimo.

Exclusivo mecanismo para bloquear el cable desmontable

Prestando atención incluso a los más mínimos detalles, los ingenieros han diseñado el especial mecanismo de bloqueo para garantizar que el cable desmontable no se pierda accidentalmente.

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

6

Reseñas

4

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Ventajas

Great driver, not easy to find

Contras

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones

Fecha de uso 2019-01-08

Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones

Fecha de uso 2019-01-08

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones

Fecha de uso 2021-08-02

Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones

Fecha de uso 2021-08-02

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