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Descatalogado
SHP8900/00
Gran nitidez de sonido
Auriculares cómodos y completamente ajustables, con controladores de altavoz de neodimio que proporcionan una gran nitidez de sonido y una amplia respuesta de frecuencia
Precisión sin precedentes
El mecanismo fácilmente ajustable proporciona una cómoda adaptación y sellado acústico entre la almohadilla y la oreja, garantizando un rendimiento óptimo.
Prestando atención incluso a los más mínimos detalles, los ingenieros han diseñado el especial mecanismo de bloqueo para garantizar que el cable desmontable no se pierda accidentalmente.
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3.0
de 4
6
Reseñas
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Ventajas
Great driver, not easy to find
Contras
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones
Fecha de uso 2019-01-08
Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones
Fecha de uso 2019-01-08
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones
Fecha de uso 2021-08-02
Esta reseña se realizó para SHP8900 Hi-fi headphones
Fecha de uso 2021-08-02