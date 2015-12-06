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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos

SHQ2300LF/00

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

Tus auriculares ActionFit SHQ2300 siempre estarán en su sitio, independientemente de lo que estés haciendo, gracias a su exclusivo anillo de estabilidad. Solo te tendrás que preocupar de tu rutina de ejercicios y no de si se te caen o no los auriculares al practicarla.

Ver todos los beneficios

Fijación segura y ligereza

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Intrauditivo

Funda de transporte deportiva para fácil almacenamiento

Resistentes a la humedad y el sudor, perfectos para cualquier entrenamiento

Resistentes a la humedad y el sudor, perfectos para cualquier entrenamiento

La lluvia y el sudor ya no impedirán que des el máximo siguiendo tus canciones favoritas. Los materiales con los que cuentan estos auriculares deportivos ActionFit son resistentes al agua y al sudor, por lo que son los acompañantes perfectos para entrenar, independientemente del clima.

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Ventajas

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Contras

Non sono in produzione (?)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Fecha de uso 2018-01-01

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-01-01

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