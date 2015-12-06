Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?