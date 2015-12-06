Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada
Tus auriculares ActionFit SHQ2300 siempre estarán en su sitio, independientemente de lo que estés haciendo, gracias a su exclusivo anillo de estabilidad. Solo te tendrás que preocupar de tu rutina de ejercicios y no de si se te caen o no los auriculares al practicarla.
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
Intrauditivo
La lluvia y el sudor ya no impedirán que des el máximo siguiendo tus canciones favoritas. Los materiales con los que cuentan estos auriculares deportivos ActionFit son resistentes al agua y al sudor, por lo que son los acompañantes perfectos para entrenar, independientemente del clima.
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Ventajas
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Contras
Non sono in produzione (?)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Fecha de uso 2018-01-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Fecha de uso 2018-01-01