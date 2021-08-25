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SM6585/00
Tu café, a tu gusto
Personaliza de forma intuitiva cafés aromáticos, como cappuccino o leche manchada, con perfiles de sabor preestablecidos a través del menú CoffeeMaestro y disfruta de una espuma de leche cremosa en nuestro recipiente para la leche externo, incluso al preparar dos bebidas con leche al mismo tiempo.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Cafetera espresso totalmente automática
total
recurring payment
Nuestros molinillos están hechos de cerámica de alta tecnología: son excepcionalmente duros y precisos. Los granos frescos se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento. Se extraen los mejores sabores y aromas, para 20 000 tazas o más de exquisito café. Ajusta fácilmente el molinillo con 12 ajustes.
El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.
Tecnología LattePerfetto para conseguir una espuma de leche densa con textura fina.
El gran contenedor de granos de hasta 300 g mantiene tus granos frescos y está equipado con nuestro sellado especial AromaSeal, que hará que tus granos de café mantengan su frescura durante más tiempo.
Características generales
Características técnicas
Medidas de seguridad
Peso y dimensiones
Compatibilidad
Durabilidad
País de origen
Eficiencia energética
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