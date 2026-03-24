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Café
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Saeco Xelsis Deluxe Cafetera espresso totalmente automática
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Tapa del compartimento para café molido
XelsisTapa del depósito de agua
XelsisBandeja de goteo
XelsisColector de vapor Hygie
XelsisTapa de la bandeja de goteo
XelsisCappuccinatore interno
Cafetera expreso totalmente automáticaCuchara para medir café
Depósito de agua
Recipiente para posos de café
Kit de recipientes para la leche completo
Tubo de leche flexible
Recipiente para leche
Tapa del contenedor de granos de café
Tubo de leche metálico
Sistema de preparación
Descalcificador para cafeteras espresso
Bolsitas de limpiador para el circuito de la leche
Accesorios de mantenimientoFiltro antical para el agua
Depósito de posos de café
Cafetera expreso totalmente automáticaCable de alimentación
Cafetera espressoEngrasante para el sistema de preparación de Philips
Cepillo de limpieza
Tira de prueba de dureza del agua
Mi cafetera Saeco no muele los granos de café.
La bandeja de goteo de mi cafetera espresso Saeco se llena rápidamente
Mi cafetera espresso Saeco no se enciende
Hay café molido debajo del sistema de preparación de mi cafetera espresso Saeco
Mi cafetera espresso Saeco no prepara café
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