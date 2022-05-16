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SM8785/00
Más de 50* variedades de café
8 perfiles de usuario
Frontal metálico
Pantalla TFT táctil en color de 5"
Descubre un mundo de variedades de café para saciar todo tipo de deseos y adaptarse a cualquier estado de ánimo, con más de 50* deliciosas variedades para elegir. Desde recetas clásicas como el espreso y el cappuccino hasta cafés especiales como Choc Vanilla Latte y Baileys Coffee, descubre las maravillas de las creaciones de café y lleva tu preparación diaria a una experiencia gourmet.
Los cafés personalizados favoritos de todos pueden guardarse hasta en 8 perfiles de usuario para seleccionarlos al instante en la pantalla táctil de alta resolución. Personaliza fácilmente cada perfil hasta el más mínimo detalle.
BeanMaestro ajusta automáticamente las opciones de preparación para obtener el mejor sabor y aroma de los granos de café seleccionados. Solo tienes que seleccionar el tipo y el tueste de los granos y dejar que BeanMaestro se ocupe de todo lo demás.
Premios
5.0
de 4
1
Reseña
16/05/2022
Deutschland
Absolut perfekter Kaffee!!
Sieht nicht nur super aus, sondern liefert auch den perfekten Kaffee auf Knopfdruck. Kann ich nur wärmstens empfehlen!
Esta reseña se realizó para Xelsis Deluxe SM8785/00 Fully automatic espresso machine
Esta reseña se realizó para Xelsis Deluxe SM8785/00 Fully automatic espresso machine
Accede a un mundo de recetas de café con solo tocar un botón en tu cafetera registrada y conectada a Wi-Fi con la última actualización de software.
Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.
El aparato es un equipo conectado en red, de acuerdo con el reglamento No 801/2013 (UE) y está diseñado para utilizarse permanentemente conectado a una red 802.11 b/g/n de 2,4 GHz