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Saeco Xelsis DeluxeCafetera espresso totalmente automática

SM8785/00

5
| (1) Reseña

2 Premios

Perfección personalizada en cada café
Una perfecta combinación de tradición italiana, tecnología conectada e innovación en la preparación del café. Una mezcla maestra de avances para conseguir lo que siempre has buscado en una cafetera: que prepare un café exquisito a tu gusto.
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Aprovecha al máximo tus granos con BeanMaestro

Perfección personalizada en cada café

  • Más de 50* variedades de café

  • 8 perfiles de usuario

  • Frontal metálico

  • Pantalla TFT táctil en color de 5"

Descubre más de 50 variedades de café con solo tocar un botón*

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Descubre un mundo de variedades de café para saciar todo tipo de deseos y adaptarse a cualquier estado de ánimo, con más de 50* deliciosas variedades para elegir. Desde recetas clásicas como el espreso y el cappuccino hasta cafés especiales como Choc Vanilla Latte y Baileys Coffee, descubre las maravillas de las creaciones de café y lleva tu preparación diaria a una experiencia gourmet.

Personaliza hasta 8 perfiles y guarda tus favoritos

Los cafés personalizados favoritos de todos pueden guardarse hasta en 8 perfiles de usuario para seleccionarlos al instante en la pantalla táctil de alta resolución. Personaliza fácilmente cada perfil hasta el más mínimo detalle.

Aprovecha al máximo tus granos con BeanMaestro

Aprovecha al máximo tus granos con BeanMaestro

BeanMaestro ajusta automáticamente las opciones de preparación para obtener el mejor sabor y aroma de los granos de café seleccionados. Solo tienes que seleccionar el tipo y el tueste de los granos y dejar que BeanMaestro se ocupe de todo lo demás.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

4
3
2
1

16/05/2022

Deutschland

Deutschland

Absolut perfekter Kaffee!!

Sieht nicht nur super aus, sondern liefert auch den perfekten Kaffee auf Knopfdruck. Kann ich nur wärmstens empfehlen!

Esta reseña se realizó para Xelsis Deluxe SM8785/00 Fully automatic espresso machine

Esta reseña se realizó para Xelsis Deluxe SM8785/00 Fully automatic espresso machine

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  1. Accede a un mundo de recetas de café con solo tocar un botón en tu cafetera registrada y conectada a Wi-Fi con la última actualización de software.

  2. Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

  3. El aparato es un equipo conectado en red, de acuerdo con el reglamento No 801/2013 (UE) y está diseñado para utilizarse permanentemente conectado a una red 802.11 b/g/n de 2,4 GHz