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Apurado al ras de la piel
Cuchillas DualPrecision NanoTech
Revestimiento Hydro SkinGlide
Sistema de suspensión Ultraflex
Hasta 5 años de garantía*****
Nuestro exclusivo sistema de afeitado rotatorio Levanta y Corta patentado levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm) sin que las cuchillas toquen la piel. Disfruta de la máxima precisión y un afeitado apurado durante todo el día*.
Las afeitadoras rotatorias Philips están específicamente diseñadas para adaptarse al crecimiento natural del vello, por lo que capturan cada pelo que crece en cualquier dirección gracias a sus cuchillas giratorias en 360° que cortan en todas direcciones. Con hasta 165 000 cortes por minuto, las cuchillas NanoTech Dual Precision cortan hasta un 25 % más de vello por pasada**.
El sistema de suspensión Ultraflex con cabezales flexibles se adapta por completo al contorno de la cara para atrapar incluso el vello más difícil del cuello. El resultado es un afeitado excepcionalmente suave y cómodo.
4.5
de 4
2775
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
11/06/2026
España
Comprador verificado
Slenciosa y carga de varios dias
Afeitado suave y duradero y muy ergonómica y cálida Philips.
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado
Date of Use 2024-03-13
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado
Date of Use 2024-03-13
elcondelinares
28/05/2025
España
Comprador verificado
EXCELENTE
Por su prestaciones. Funcionamiento. Acabado en la piel. TODO EXCELENTE. Sin duda la mejor maquina de afeitar que he tenido y visto en mi vida.
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Kepakalborotas
16/05/2025
España
Comprador verificado
La mejor máquina de afeitar
El producto es muy bueno, el apurado es perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
El 92 % de los encuestados está de acuerdo. Prueba realizada por una agencia independiente con 95 encuestados coreanos de entre 18 y 65 años
Frente a la afeitadora serie 3000 de Philips, con barba de 3 días
Frente al modelo anterior
Al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho
2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.