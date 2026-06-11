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  • Afeitado apurado e increíblemente suave
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Shaver S9000 PrestigeAfeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

SP9883/36

4.5
| (2775) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Afeitado apurado e increíblemente suave
Disfruta de un apurado y una comodidad definitivos con la afeitadora Philips serie 9000 Prestige. Corta hasta a 0,00 mm de la piel con el sistema de afeitado Levanta y Corta, mientras que la tecnología SkinIQ se adapta a cada contorno de la cara, incluso con barba de 7 días.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Nuestro mayor apurado, incluso con barba de 7 días

Afeitado apurado e increíblemente suave

  • Apurado al ras de la piel

  • Cuchillas DualPrecision NanoTech

  • Revestimiento Hydro SkinGlide

  • Sistema de suspensión Ultraflex

  • Hasta 5 años de garantía*****

Hasta 0,00 mm de apurado al ras de la piel con nuestro sistema Levanta y Corta

Hasta 0,00 mm de apurado al ras de la piel con nuestro sistema Levanta y Corta

Nuestro exclusivo sistema de afeitado rotatorio Levanta y Corta patentado levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm) sin que las cuchillas toquen la piel. Disfruta de la máxima precisión y un afeitado apurado durante todo el día*.

Corta el pelo en cualquier dirección con las cuchillas giratorias en 360°

Corta el pelo en cualquier dirección con las cuchillas giratorias en 360°

Las afeitadoras rotatorias Philips están específicamente diseñadas para adaptarse al crecimiento natural del vello, por lo que capturan cada pelo que crece en cualquier dirección gracias a sus cuchillas giratorias en 360° que cortan en todas direcciones. Con hasta 165 000 cortes por minuto, las cuchillas NanoTech Dual Precision cortan hasta un 25 % más de vello por pasada**.

Se adapta a cada contorno con el sistema de suspensión Ultraflex

Se adapta a cada contorno con el sistema de suspensión Ultraflex

El sistema de suspensión Ultraflex con cabezales flexibles se adapta por completo al contorno de la cara para atrapar incluso el vello más difícil del cuello. El resultado es un afeitado excepcionalmente suave y cómodo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2775

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

11/06/2026

España

España

Comprador verificado

Slenciosa y carga de varios dias

Afeitado suave y duradero y muy ergonómica y cálida Philips.

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado

Date of Use 2024-03-13

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado

Date of Use 2024-03-13

28/05/2025

España

España

Comprador verificado

EXCELENTE

Por su prestaciones. Funcionamiento. Acabado en la piel. TODO EXCELENTE. Sin duda la mejor maquina de afeitar que he tenido y visto en mi vida.

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

16/05/2025

España

España

Comprador verificado

La mejor máquina de afeitar

El producto es muy bueno, el apurado es perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. El 92 % de los encuestados está de acuerdo. Prueba realizada por una agencia independiente con 95 encuestados coreanos de entre 18 y 65 años

  2. Frente a la afeitadora Philips serie 3000, con barba de 3 días

  3. Frente al modelo anterior

  4. * * Al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho

  5. * * * 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.​