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STE1030/20
Depósito de agua extraíble de 1,8 l
StyleMat integrado
Tres posiciones de vapor
Vapor continuo a 36 g/min
Elimina hasta el 99,9 % de bacterias*
El gran depósito de agua de 1,8 l se puede extraer para facilitar el rellenado y garantizar largas sesiones de planchado con vapor sin interrupciones.
El motor de vapor produce 36 g/min de potente vapor continuo que permite eliminar las arrugas con solo unas pocas pasadas
Ajusta la posición de vapor que prefieras para obtener unos resultados óptimos en distintos tejidos. Utiliza el vapor bajo para los tejidos más finos y una posición más potente para abrigos y tejidos más gruesos.
Opiniones
Probado por un instituto externo en E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con aplicación de vapor durante 10 segundos