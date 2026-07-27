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  • Fácil eliminación de arrugas en todo tipo de tejidos
  • Fácil eliminación de arrugas en todo tipo de tejidos

Serie 1000Vaporizador de prendas

STE1030/20

Fácil eliminación de arrugas en todo tipo de tejidos
El vaporizador de prendas serie 1000 de Philips es tu compañero diario para eliminar fácilmente las arrugas. Gracias a los múltiples ajustes de vapor y al gran depósito de agua, puedes usarlo con todo tipo de tejidos con rapidez, eficacia y sin interrupciones.
Ver todos los beneficios

Larga duración del vapor con el depósito de agua de 1,8 l

Fácil eliminación de arrugas en todo tipo de tejidos

  • Depósito de agua extraíble de 1,8 l

  • StyleMat integrado

  • Tres posiciones de vapor

  • Vapor continuo a 36 g/min

  • Elimina hasta el 99,9 % de bacterias*

Gran depósito de agua extraíble

Gran depósito de agua extraíble

El gran depósito de agua de 1,8 l se puede extraer para facilitar el rellenado y garantizar largas sesiones de planchado con vapor sin interrupciones.

Vapor continuo de hasta 36 g/min

Vapor continuo de hasta 36 g/min

El motor de vapor produce 36 g/min de potente vapor continuo que permite eliminar las arrugas con solo unas pocas pasadas

Varios ajustes de vapor para obtener mejores resultados

Varios ajustes de vapor para obtener mejores resultados

Ajusta la posición de vapor que prefieras para obtener unos resultados óptimos en distintos tejidos. Utiliza el vapor bajo para los tejidos más finos y una posición más potente para abrigos y tejidos más gruesos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Probado por un instituto externo en E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con aplicación de vapor durante 10 segundos