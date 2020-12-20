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SWV9030/10
Ultra HD 8K a 60 Hz con HDR dinámico
Experimenta una resolución Ultra HD 8K a 60 fps. HDR dinámico para proporcionar el mejor contraste e imágenes de gran nitidez con acción de alta velocidad. Compatibilidad mejorada con canales de retorno de audio de hasta 192 KHz y una resolución de 24 bits.
8K 60 Hz
48 Gbps
3 m
Admite una resolución de vídeo de hasta 8K UHD 4320p para proporcionar una calidad de imagen y experiencias de juego óptimas.
Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.
Uso de material de calidad: cable de cobre puro de 28 AWG para garantizar la mejor conexión con la mínima pérdida de datos.
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