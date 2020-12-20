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Descatalogado

Cable HDMI

SWV9030/10

Ultra HD 8K a 60 Hz con HDR dinámico

Experimenta una resolución Ultra HD 8K a 60 fps. HDR dinámico para proporcionar el mejor contraste e imágenes de gran nitidez con acción de alta velocidad. Compatibilidad mejorada con canales de retorno de audio de hasta 192 KHz y una resolución de 24 bits.

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Disfruta de una experiencia de juego superior

Ultra HD 8K a 60 Hz con HDR dinámico

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Admite una resolución de vídeo de hasta 8K UHD 4320p para proporcionar una calidad de imagen y experiencias de juego óptimas.

Cuadros por segundo: 60 Hz

Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.

Cable de cobre puro de 28 AWG para obtener la mejor calidad de imagen y sonido.

Uso de material de calidad: cable de cobre puro de 28 AWG para garantizar la mejor conexión con la mínima pérdida de datos.

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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