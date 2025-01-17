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TAH4205RD/00
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Plegado compacto
Hasta 29 horas de reproducción
Estos auriculares intrauditivos cuentan con potentes controladores acústicos de neodimio de 32 mm que te brindan un sonido nítido y graves profundos. Si querés escuchar más graves, solo presioná el botón de refuerzo de graves y sentirás la diferencia al instante.
Obtenés hasta 29 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas por USB-C. Si comenzás a quedarte con poca batería, una carga rápida de 15 minutos mantendrá la música reproduciéndose durante otras 4 horas.
Disponible en elegantes colores mate, estos auriculares supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y podés moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.
2.9
de 4
39
Reseñas
diaz-
17/01/2025
España
Fantásticos
Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
14/12/2023
España
Comprador verificado
Geniales
Fantásticos muy cómodos y prácticos. Mucha calidad. Los recomiendo al 1000%
Ventajas
Todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
RatMan43
03/01/2023
United Kingdom
Great for those with sensitive hearing
I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.
Ventajas
29 hours of listening
Contras
Warning at 15% every minute or so
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.