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  • Siente los graves
  • Siente los graves
  • Siente los graves
  • Siente los graves
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  • Siente los graves
  • Siente los graves
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  • Siente los graves
  • Siente los graves
  • Siente los graves
  • Siente los graves
  • Siente los graves
  • Siente los graves

Auriculares inalámbricos de diadema

TAH4205WT/00

2.9
| (39) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Siente los graves
Disfruta del sonido con graves más potentes. Estos auriculares inalámbricos de diadema cuentan con un botón de refuerzo de graves para que puedas darle caña cuando quieras. Dispones de hasta 29 horas de reproducción, la opción de carga rápida y una amplia gama de elegantes colores mate entre los que elegir.
Ver todos los beneficios

Siente los graves

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Plegado compacto

  • Hasta 29 horas de reproducción

Botón de refuerzo de graves para graves más potentes con un botón

Botón de refuerzo de graves para graves más potentes con un botón

Estos auriculares de diadema cuentan con potentes altavoces acústicos de neodimio de 32 mm que te ofrecen un sonido nítido y unos graves ricos. Si quieres más, solo tienes que pulsar el botón de refuerzo de graves y notarás la diferencia al instante.

29 horas de reproducción, carga USB-C

29 horas de reproducción, carga USB-C

Obtendrás hasta 29 horas de reproducción con una carga de 2 horas a través de USB-C. Si empiezas a quedarte sin energía, una carga rápida de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música otras 4 horas.

Banda de sujeción acolchada ligera y ajustable

Banda de sujeción acolchada ligera y ajustable

Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 4

39

Reseñas

17/01/2025

España

España

Fantásticos

Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

14/12/2023

España

España

Comprador verificado

Geniales

Fantásticos muy cómodos y prácticos. Mucha calidad. Los recomiendo al 1000%

Ventajas

Todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

03/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great for those with sensitive hearing

I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.

Ventajas

29 hours of listening

Contras

Warning at 15% every minute or so

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

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  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.